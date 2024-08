Parma ufficiale l’acquisto di Cancellieri | Mi sento nel posto giusto al momento giusto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilha acquistato in prestito con diritto di riscatto Matteodalla Lazio. “Arrivato nel settore giovanile della Roma a 8 anni, Matteo ha disputato le ultime tre stagioni in Serie A rispettivamente tra le fila dell’Hellas Verona, della Lazio e dell’Empoli, collezionando 68 presenze totali nella massima serie e distinguendosi come il più giovane calciatore italiano tra quelli con almeno 36 presenze nella scorsa Serie A – si legge nel comunicato della società gialloblù -. Attaccante esterno di piede mancino,ha militato nella Nazionale U17 e U21 per poi fare il suo debutto, a giugno 2022, nella Nazionale maggiore guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini.