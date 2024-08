Napoli Cajuste all’Ipswich Town in prestito secco Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Giovanni Manna, il direttore sportivo delche è ancora a Londra, sembra aver risolto la questione relativa a. Ieri il centrocampista svedese non ha superato le visite mediche con il Brentford. Oggi però sembra vicino l’accordo con l’Ipswichper un. Lo riporta il giornalista Gianluca Digiocherà in Premier League “, vicino alla chiusurain”. .@ssc, vicino alla chiusura #all’#Ipswichin— Gianluca Di(@Di) August 14, 2024 Sul sito di Disi legge: “Dopo il mancato approdo al Brentford, Jensè molto vicino a trasferirsi, sempre in Premier League. Operazione inper il centrocampista del