Iris Ceramica ed Edison Next Prima lastra ceramica al mondo realizzata con idrogeno verde

(Di mercoledì 14 agosto 2024)Group, leader mondiale nella realizzazione di soluzioni innovative e grandi lastre intecnica di alta gamma per il settore design, arredo e architettura e, società del Gruppoche accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, annunciano la realizzazione dellaintecnica 4D alattraverso l’impiego di una miscela di– ossiaottenuto utilizzando energia rinnovabile – e gas naturale. Laprodotta, nello specifico, ha una superficie di 3,2m di lunghezza, 1,6 metri di larghezza e uno spessore di 12 mm e si caratterizza per le sue quattro dimensioni – per questo definita4D - in cui alla tridimensionalità della materia e della venatura, che attraversa tutto lo spessore della, si aggiunge la quarta dimensione della sostenibilità.