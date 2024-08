Il sabbiodotto diventa un’opera d’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Quel che resta delsi trasforma in. Il progetto di urban art promosso da Riccione Teatro e Geat in occasione del 27esimo Riccione TTV Festival ormai alle porte, ha permesso di trasformare l’impianto ormai vecchio e in disuso sulla spiaggia libera antistante piazzale San Martino. Riccione ha voluto ricordare Pier Vittorio Tondelli con un’installazione di Alessandro Baronciani. Si tratta dell’omaggio di uno dei più importanti disegnatori italiani allo scrittore che ha raccontato, fino all’inizio degli anni Novanta, il fascino e il successo della Riviera romagnola. Baronciani ha ideato e realizzato una serie di illustrazioni applicate su pannelli di grandi dimensioni, ispirate alle opere in cui Pier Vittorio Tondelli ha raccontato la Riviera, partendo dal Romanzo ‘Rimini’ e passando per alcuni scritti pubblicati nell’antologia ‘Un weekend postmoderno’.