Il principe George non inizierà la nuova scuola quest’anno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilfrequenta laLambrook con i suoi fratelli, lassa Charlotte e ilLouis. Nonostante abbia terminato il sesto anno, il secondo in linea di successione al trono non passerà ancora al secondo livello di istruzione. Una scelta che è apparsa alquanto inaspettata. La Famiglia Reale è abbastanza tradizionalista quando si parla di educazione e formazione. Tuttavia ilWilliam e Kate Middleton sembrano avere idee diverse quando si tratta dei loro tre figli: il, lassa Charlotte e ilLouis. La coppia, ad esempio, ha deciso di prendersi cura della loro crescita di persona, limitando al minimo la presenza di altre figure. Negli ultimi mesi la stampa britannica ha formulato diverse ipotesi sul proseguimento degli studi per il primogenito dei principi di Galles.