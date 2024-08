Il 400 Cessna Citation Latitude entra a far parte della flotta di Simmons Foods e ne consolida la leadership di settore

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) WICHITA, Kansas–(BUSINESS WIRE)–Textron Aviation oggi ha annunciato la fornitura del 400° business jet, storico cliente del modellononché azienda a capitale e conduzione familiare fondata nel 1949 a Siloam Springs, nell’Arkansas. Questo nuovo velivolo migliorerà l’efficienza dei viaggi d’affari dicompletandone laesistente, formata da tre jetche rappresentano unaintegrale nella gestione delle attività in più aree. Il business jet, di medie dimensioni, è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., un’azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT).