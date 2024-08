House of the Dragon | la battaglia navale più devastante è in arrivo nella terza stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 14 agosto 2024)of the: lapiùè inLa Danza dei Draghi è nota come una tragedia orribile, cheof theha trasportato bene sul piccolo schermo, ma nessuna scena ha ancora rappresentato bene la guerra meglio delladel Golfo. Culmine di due lunghe campagne da parte di entrambe le parti, laè un enorme scontro, ma presenta anche più draghi di qualsiasi altro campo didel conflitto. Nel mondo di Westeros, le rappresentazioni romantiche e orribili della guerra sono due facce della stessa medaglia, e il Calanco non fa eccezione. Per quanto epici possano essere i combattimenti con i draghi, i costi per entrambe le parti si rivelano devastanti e una morte in particolare assesta un colpo politico alla causa dei Neri.