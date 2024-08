Fedez | il nuovo amore è Luna Shirin Rasia ultima fidanzata di Michele Merlo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I paparazzi del settimanale Chi questa settimana hanno immortalatoin Costa Smeralda intento adggiare con una nuova ragazza: una moretta col caschetto che ha un nome che molti probabilmente già conoscono. Si chiamaed è famosa per essere stata l’di. “in vacanza con gli amici in Costa Smeraldaggia con, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni“; si legge sul settimanale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) Non è chiaro se conè una cosa seria oppure no, ma da quandosi è lasciato da Chiara Ferragni è stato visto in compagnia di molte ragazze. Quella più duratura, al momento, è stata Garance Authié.