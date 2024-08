Distrazione mortale Invade la corsia | marito e moglie uccisi in bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È finita nel peggiore dei modi la favola dei coniugi Torcianti, falciati da un neopatentato mentre rientravano dall’allenamento. Otto mesi fa si erano giurati amore eterno, un amore che li univa anche nella passione per il ciclismo: ieri Sara Ragni, 36 anni e Marco, 47, stavano pedalando quando attorno alle 11,30 sono stati centrati da una Mazda al km 276 della SS15 e sono morti sul colpo. Alla guida dell’auto che ha urtato i due ciclisti c’era un 19enne nato a Milano ma residente in provincia di Pesaro Urbino, in auto con lui c’era una ragazza. Dopo l’incidente entrambi sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Senigallia ma non versano in gravi condizioni. A limitare i danni, gli airbag che sono esplosi provocando un rumore che è stato udito a centinaia di metri di distanza. Il ragazzo è indagato per duplice omicidio stradale. E’ risultato negativo all’alcoltest.