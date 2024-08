Colpo di scena Napoli addio improvviso e svolta in attacco | Può lasciare nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il reparto offensivo azzurro potrebbe perdere il proprio gioiello abbastanza a sorpresa. Ecco le ultime di mercato. Tra pochicomincerà ufficialmente il campionato, ildi Antonio Conte dopo una buona preparazione debutterà finalmente anche in serie A e il primo impegno sarà al Bentegodi contro l’Hellas. La squadra non è ancora completa, Manna sta lavorando senza sosta e potrebbero arrivare nuove clamorose novità. Ovviamente il reparto più osservato è l’con la società azzurra ancora a caccia del nuovo bomber. Victor Osimhen è ormai chiaramente in vendita, ma non è il solo: la priorità del club azzurro resta però sostituire il nigeriano e Conte vuole il suo ex pupillo Romelu Lukaku, giocatore con il quale ha vinto l’ultimo campionato italiano con l’Inter.