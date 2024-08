Truffe su Whatsapp | cosa sono le ‘scam city’ asiatiche e perché devono preoccupare anche noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 – Nel Sudest asiatico e in alcune zone della Cina nell’ultimo decenniostate create intere città fondate sul crimine e sulla truffa. Si chiamanoe i loro tentacoli arrivano fino in Occidente ein Italia. “Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?”. E’ un esempio dei messaggi che posarrivare sui cellulari degli italiani e che provengono da queste “città della truffa”. Lo scopo? Ottenere prima la fiducia e poi i soldi della persona contattata.le scam city Lecittà o quartieri dediti alla criminalità, in cui alle attività più ‘tradizionali’ come la prostituzione e il gioco d’azzardo sirecentemente aggiunte leonline.create e governate da organizzazioni criminali o milizie locali che le utilizzano come principale fonte di profitto.