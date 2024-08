Superbike | Nicolò Bulega portacolori di Ducati dal nulla

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) L’unico baluardo dellacontro lo strapotere della BMW di Toprak Razgatlioglu è, di professione rookie. Almeno in questa stagione di SBK. Un po’ clamorosamente, infatti, il ragazzo campione del mondo della Supersport si è prese lo luci della ribalta nel box delladiventando il miglior centauro della flotta e unico, reale, avversario del fortissimo turco del marchio tedesco. Un presente inaspettato e fortemente positivo per un domani da assoluto protagonista della categoria delle derivate.dopo Gara 2 a Portimao: “Ho provato fino alla fine” (Credit foto – pagina Facebook ufficiale del pilota di Aruba Racing)“È stato un fine settimana difficile dato che abbiamo saltato la FP1 per un problema tecnico oltre al fatto che stavo male, ero al 60%. Sono stato maschio per tutto il fine settimana.