Starbucks | cambia il Ceo e titolo vola a Wall Street +22%

(Di martedì 13 agosto 2024) Il gigante statunitense del caffè, che da diversi mesi sta subendo un calo degli affari a causa dell’aumento dei prezzi e delle pressioni degli azionisti, ha annunciato che il suo capo Laxman Narasimhan, in carica da sedici mesi, lascerà l’incarico con effetto immediato. Dal 9 settembre sarà sostituito da Brian Niccol, capo della catena di fast food messicana Chipotle. Le azionisono in rialzo del 22% alla Borsa di New York. “Brian porta con se’ una grande esperienza e una comprovata esperienza in materia di innovazione e crescita”, ha dichiarato in un comunicato il presidente del consiglio di amministrazione Mellody Hobson. “Il nostro consiglio di amministrazione ritiene che possa essere un leader trasformativo per la nostra azienda”, ha aggiunto, riconoscendo i “difficili ostacoli” che Narasimhan ha dovuto affrontare.