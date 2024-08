Si sposta un masso in quota Alpinista cade per cento metri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) La montagna che unisce, che non ha confini (solo quelli tracciati dall’uomo), che crea amicizie e passioni, conta purtroppo un’altra vittima. L’ultima croce è per uomo di 54 anni dell’alessandrino, Jonathan Giubilato (nella foto) di Valenza, sposato e padre di un ragazzo 23enne. Ha perso la vita ieri mattina precipitando per oltre un centinaio dida Punta Linke, a3630, sull’Ortles Cevedale. La cresta fa da confine fra la Valtellina e il Trentino Alto Adige. L’intervento dei tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valfurva, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna è iniziato pochi minuti dopo le 6. Una squadra era pronta ai Forni per il supporto alle operazioni dell’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’è stato individuato e trasportato a valle con l’elicottero di Sondrio ma per lui non c’è stato nulla da fare.