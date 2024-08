Omicidio di Sharon il compagno convocato in caserma per essere interrogato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) IldiVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate a Terno d’Isola nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, è statoal Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo perriascoltato. Sergio Ruocco è arrivato nel pomeriggio di oggi (martedì 13 agosto) nelladi via delle Valli, dove gli inquirenti lo stanno interrogando come persona informata sui fatti. Sergio è stato accompagnato al Comando dal padre. Nella giornata di ieri (12 agosto) i carabinieri hanno individuato e arrestato per spaccio a Stezzano il pusher che dormiva saltuariamente nel garage al piano terra del palazzo al civico 29 di via Castegnate, a una ventina di metri da dove è stata accoltellata. Secondo i primi accertamenti però l’uomo avrebbe fornito un alibi ritenuto attendibile e sarebbe quindi estraneo all’