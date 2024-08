Mistero a Bellagio auto fantasma si schianta nella notte | dentro ci sono tracce di sangue

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) L’allarme, poco prima di mezza, è scattato per un incidente stradale, con un’uscita di strada e decisamente danneggiata. Ma quando i soccorritoriarrivati in posto,quel veicolo catapultato oltre il guard rail con c’era nessuno. Solo una traccia dilasciata su una portiera, probabilmente dal conducente. I vigili del fuoco arrivati verso le 23.45, siarmati di flessibile per tagliare le parti in ferro che bloccavano il veicolo, abbandonato lungo la statale 583 all’incrocio tra via per Lecco e via San Vito, in corrispondenza del cartello che segna l’inizio del confine die all’altezza di una leggera curva, a causa della quale il conducente potrebbe aver sbandato. L’identità di chi fosse alla guida di quel veicolo è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.