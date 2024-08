Lacrime magliette e palloncini | Omy adesso vola più in alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Niente di nero. Hanno scelto il bianco per salutare Omar. Il suo volto sorridente su una t-shirt, indossata da parenti e amici. Stampata sulla maglietta anche una colomba e la scritta "Omy Blanco vive". Anche i fiori erano bianchi: rose e margherite, con qualche accenno di blu. La bara portata in spalla, con un piccolo corteo nel quartiere di Cascina del Sole, da casa fino alla chiesa San’Antonio Abate. "Giustizia per Omar" si legge su uno striscione, appeso fuori dalla parrocchia. Ieri mattina si è celebrato il funerale di Omar Bassi, il 23enne morto in ospedale a Reggio Calabria a due settimane di distanza da un pestaggio che sarebbe avvenuto in una discoteca di Origgio, in provincia di Varese, come raccontato dalla famiglia. In prima fila i genitori, il fratello Thomas e la sorella Desirér, i cugini e gli amici di sempre.