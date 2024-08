Il porto borbonico di Ischia compie 170 anni e cambia volto Alt agli allagamenti per l’alta marea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Ildi, che quest’anno celebra il suo 170°versario, è al centro di una trasformazione storica che ne ridefinirà ile l’utilizzo per i prossimi decenni. Un ambizioso progetto di riqualificazione è in corso, con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura portuale e aumentare l’attrattiva turistica dell’isola, offrendo nuove opportunità sia per i residenti che per i visitatori.Il 31 luglio del 1854, il piroscafo reale Delfino entrò per la prima volta nell’antico lago, segnando l’inizio di una nuova era per l’isola. Il 17 settembre dello stesso anno, ilfu ufficialmente inaugurato alla presenza di Ferdinando II.