Genoa-Inter chi ci sarà all’esordio? La lista dei recuperati di Inzaghi

(Di martedì 13 agosto 2024) Simonesi prepara alla primissima di campionato. Ma quali calciatori risponderanno all’appello del tecnico per? Ecco il quadro della situazione in infermeria. ESORDIO – La squadra di Simoneè praticamente già pronta ai nastri di partenza. Sabato pomeriggio ciil primo sprint ufficiale della stagione, nella bella e calda cornice del Marassi.segna un esordio atteso e dal valore non indifferente, considerato che l’obiettivo del nuovo anno calcisticoquello di riconfermarsi in Serie A, che i nerazzurri solo pochi mesi fa hanno salutato alzando lo scudetto al cielo. E poiché chi ben comincia è a metà dell’opera, perfondamentale scendere sul campo con l’atteggiamento e l’assetto migliore nel debutto stagionale.