Domani alle 17 l’atteso appuntamento per i tifosi Il Braglia apre le porte Allenamento col pubblico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Il Modena che ha ripreso a lavorare in vista di Bolzano si prepara a ricevere un altro abbraccio da parte del suo17, infatti, torna l’con l’Open Day ma questa volta non allo ’Zelocchi’, bensì direttamente allo stadio ’’ dove d17 la tribuna centrale sarà aperta al(unico settore disponibile), con ingresso d16,45 dal cancello 9. Abbonamenti. Sono 5511 le tessere sottoscritte fino a ieri daicanarini. Oggi le biglietterie dello stadio saranno aperte d1013 e1518 (in concomitanza con l’Open Day), giovedì chiuso (come sabato e domenica) e venerdì d1013. Sempre attiva la vendita online e nei punti Vivaticket.