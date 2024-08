Disagi intollerabili sulla viabilità casentinese | Lorenzoni scrive alla Provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 – Il neo sindaco di Poppi e Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico, definiscepresentiSr71 a causa dei cantieri in corso, in particolare ieri nei pressi di Rassina, dove i lavori sono sempre inspiegabilmente sospesi nel fine settimana. "Molti sono rimasti bloccati nel traffico in località Fontechiara, a Corsalone, gia' ad un chilometro di distanza dal cantiere sul viadotto” cosi'si rivolge, stazione appaltante, eRegione, ente proprietario, per chiedere un intervento immediato ed una diversa programmazione dei lavori oppure la riapertura del vecchio tracciato, in modo da smaltire il traffico, tenuto conto che i lavori sono in ritardo di diversi mesi.