Da Jesi a Parigi | Cormio e Bartocci su Velasco a RadioRadio

(Di martedì 13 agosto 2024) “Nel momento in cui vidi arrivare a, nelle Marche direttamente dall’Argentina, Juliomi sono convinto subito di aver pescato un individuo che aveva una marcia in più”. Parola di Beppe, DG Lube Volley Civitanova ed ex dirigente Siena Calcio.è intervenuto stamattina nel programma Radio Radio Mattino Sport&News. Un interessantissimo programma magistralmente condotto dai giornalisti Francesco Di Giovambattista e Francesco Caselli in radiovisione nazionale su Radio Radio (visibile anche sul canale 253 digitale terrestre, Radio Radio conta ben oltre 1 milione ascoltatori in media al giorno – dati Nielsen). Un immenso Julio, pescato da Beppedall’Argentina nel lontano 1983, conquista l’oro alla guida dell‘Italvolley femminile alle Olimpiadi2024. Spazzata via la corazzata degli Usa con un netto tre a zero.