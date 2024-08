Contro la Russia in Mali e Niger la strategia africana dell’Ucraina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) L’Ucraina vuole mettere in difficoltà unache appare in difficoltà. Per riuscirci, combatte il nemico anche al di fuori dei propri confini. Non solo nel senso che prende di mira territori della Federazione, senza però riuscire a sovvertire le sorti della guerra. Ma anche perché “esporta” i propri reparti militari in Africa, teatro della proiezione imperiale di Mosca. La portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, ha accusato il regime ucraino di aver aperto un “secondo fronte” nel Continente Nero, supportando l’azione di gruppi terroristici ostili agli Stati filo-russi. Niente di nuovo, in realtà: Kiev aveva rivelato questa mossa tattica già in Sudan, sempre nell’ottica di mettere in difficoltà il nemico impegnandolo significativamente fuori dall’Ucraina.