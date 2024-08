Continua lo scontro Iannnone-De Luca | Il governatore un campione di sprechi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “I dati pubblicati conclamano che Deha un’allegra gestione delle risorse pubbliche. E’ ilche si segnala di più per spreco mentre sanità, trasporti pubblici, vere azioni di promozione del territorio e politiche per lo sviluppo sono all’anno zero. Il suo lamentarsi verso il Governo centrale è strumentale solo a coprire il suo completo fallimento. I dati diffusi, che gli intestano il triste primato, sono provenienti dal Siope e quindi dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per chi beve grappini la soluzione c’è e consiste nel non berli ma per chi è ubriaco senza bere non c’è speranza di trovare un rimedio.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. L'articololo-De: “Ilundi” proviene da Anteprima24.it.