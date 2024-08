Ciclismo Remco Evenepoel | Ai Mondiali posso vincere due titoli L’obiettivo è vincere tutti i Grandi Giri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) È stato lui l’uomo copertina delle Olimpiadi di Parigi 2024 per ilha dato spettacolo sulle strade transalpine andandosi a prendere duetra cronometro e prova in linea. Dopo il terzo posto al Tour de France la stagione per il belga prosegue, con nuovi obiettivi importanti. Le sue parole a HLN: “Non ho ancora deciso in che modo continuare la mia preparazione, potrei fare o il Renewi Tour o il Giro di Gran Bretagna. Dopo queste corse ci sarà il campionato europeo a cronometro di Hasselt a metà settembre, quella sarà l’unica corsa che farò in Belgio quest’anno. Sarà un buon test per il mondiale, ma ovviamente partirò condi”. Si punta dritto aiin Svizzera: “Tadej è il miglior corridore al mondo. Sarà super motivato a Zurigo.