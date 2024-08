Cartoline da un taxi È l’assalto di mezzanotte mentre chiude tutto nella città di Cenerentola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)da un. Chi meglio dei tassisti può fornire istantanee del turismo mordi e fuggi pisano? "L’aeroporto scarica passeggeri ormai fino alle tre quattro di notte, la stazione è il regno del ritardo, la nuova circolazione di via dei Mille e via Corsica verso la Torre, i suoi B&B, ristoranti, è diventata impossibile. Siamo costretti a notte fonda, ad accompagnare intere famiglie in agriturismi in mezzo alle colline perché gli autonoleggi alle 24 chiudono così come si fermano treni e bus. Noi sopperiamo ai servizi di prima mobilità pubblica; non va bene". A regalarci questa immagine poco lusinghiera del sistema mobilità turistica, è Claudio Sbrana, tassista e delegato della Cna-Pisa. Saliamo idealmente in, e partiamo con Sbrana dall’aeroporto. "Questa è la piramide del turismo. Siamo ad un flusso di 120 aerei al giorno. E fin quibene.