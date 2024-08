C sinistra | Calenda ' serve agenda governo tutti contro Meloni non funziona'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Con Elly Schlein ho un ottimo rapporto. Ma vorrei trattare temi concreti". Da qui al 2027 "due anni e mezzo sono tantissimi: che ne sarà del? Che farà Fi? Che sistema elettorale avremo? Non si può decidere ora e a prescindere dai contenuti come ci presenteremo. Sicuramente non abbandoneremo la nostra coerenza rispetto a ciò che riteniamo necessario fare per l'Italia". Lo afferma Carloin un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Non ho problemi con Matteo, solo modi di fare politica molto diversi. La questione -ribadisce il leader di Azione- è l'inesistenza di un'didel campo largo, non Renzi. Il 'campo largo', senza un minimo di programma di—che vada dalla politica estera al superbonus, dalla transizione verde al salario minimo, temi veri e cruciali insomma— non esiste. E per ora non esiste.