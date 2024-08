Belli di Coppa poco possesso ma tanto Pisa Rivoluzione Inzaghi per un dolce esordio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilvince tre a zero, scusate se tale affermazione può risultare banale, ma da troppo tempo vi eravamoavvezzi. Basti pensare che l’anno scorso i nerazzurri non hanno mai vinto con tre gol di scarto. E ciò che piace del successo dicol Frosinone è che nulla è stato frutto del caso. Come a dire, la squadra dinon solo ha dominato nel risultato, ma ha legittimato il parziale grazie ad un’idea precisa di gioco. Una manovra che ha visto, e qui il riferimento si fa ancora più chiaro, ildel primo tempo segnare due reti, costruire almeno un altro paio di occasioni pericolose senza subire affatto, nonostante unpalla limitato al 37%. La sostanza del nuovo progetto sta dunque nelle sue verticalizzazioni, in un pressing organizzato e in una densità difensiva ottima.