WWE | DELTA si sposta negli U S A debutto in WWE in vista?

(Di lunedì 12 agosto 2024) la wrestler australianadurante la settimana di Elimiation Chamber ha svolto dei tryout per la WWE dove ha impressionato e convinto la dirigenza ad offrirgli un contratto per il territorio di sviluppo (NXT). la notizia della sua firma è stata qualche settimana fa ma sembra che ora si sia mosso qualcosa o meglio qualcuna. in una storia apparsa su Instagramriprende una valigia con la scritta “Goodbye” confermando probabilmente il rumor che la vedeva in partenza per l’America dopo aver concluso i suoi impegni in Australia. chissà se manca davvero poco tempo per ildinello show di Shawn Michaels? Non ci resta che attendere.