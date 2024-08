Tragedia nel Brindisino | giovane di 20 anni perde la vita in un modo assurdo

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 agosto 2024)neldi 20lain unUna vacanza che si trasforma inpuò lasciare intere comunità in un silenzio carico di dolore. Proprio ciò è accaduto a un ragazzo di appena 20, partito da Busto Arsizio con la voglia di spensieratezza e ritornato tra le pagine di una cronaca nera che ha toccato profondamente il cuore della sua città natale. Un, nel pieno dell'entusiasmo dei suoi 20, partito dalla Lombardia per concedersi momenti di relax sulle coste pugliesi, ha perso lain un incidente stradale avvenuto a Torre Santa Sabina, una tranquilla località marittima nel comune di Carovigno, in provincia di Brindisi. La notizia ha immediatamente gettato nello sconforto gli abitanti di Busto Arsizio, scuotendo la comunità per la perdita improvvisa e inspiegabile del loro concittadino.