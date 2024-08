Sara brivido Martinella Prima sindaca a suonarla | Se oggi io sono qui è grazie alla Resistenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 11 agosto 1944. Alle 7 del mattino una città impolverata, stremata, con gli occhi gonfi di tutto si rialza e, giusto il tempo di togliersi le scorie della notte, sente un suono che è quello dell’inizio della riscossa. E’ la, la campana di Palazzo Vecchio, che urla ai fiorentini che è giunta l’ora di liberarsi dal giogo nazifascista. Ieri, a ottant’anni spaccati di distanza, ha suonato ancora. E stavolta, per lavolta, lì dove Palazzo Vecchio con la Torre di Arnolfo gratta il cielo c’era una donna,Funaro. Per laun impatto emozionale enorme. D’altronde lo aveva detto a più riprese in campagna elettorale: "In agosto voglio essere ladonna a suonare la". "Per la testa mi passa la storia di questa città, storie familiari, storie di cittadini.