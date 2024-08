Sant’Anna di Stazzema cosa si vede nel Museo Storico che commemora la strage del 1944?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 12 agosto 2024), frazione di, comune italiano della provincia di Lucca, è stato il teatro di uno degli eccidi più sanguinosi della Seconda Guerra Mondiale. All’alba del 12 agosto del, tre reparti delle SS, accompagnati da bande di fascisti, uccisero 560 abitanti, molti dei quali bambini. Un atto di violenza che rientrava in un quadro ben più ampio di rappresaglie nazifasciste, culminate nelladi Marzabotto, in Emilia. Perre le vittime, nel 1982 fu inaugurato dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, un. Un luogo dedicato ai temi della Seconda Guerra Mondiale che è anche un tributo alla Resistenza. Ilsi snoda in un percorso che copre l’arco temporale che va dalla data dell’armistizio, l’8 settembre 1943, per arrivare agli eventi didi