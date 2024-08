Prima e Seconda categoria Coppa Toscana le date

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sabato scorso è stata ufficializzata la composizione dei gironi di, con il fischio d’inizio di entrambi i campionati fissato per il 15 settembre prossimo. Ma in contemporanea, sono stati annunciati gli abbinamenti per la, ossia la kermesse che anche per le formazioni di Prato e provincia rappresenterà l’esordio stagionale essendone stato programmato il primo turno per il primo settembre. Oltre che una sorta di "galleria del vento": vincere aiuta notoriamente a vincere e partire con il piede giusto può regalare un ulteriore slancio a livello di autostima. Ecco quindi ladi: il Maliseti Seano retrocesso dalla Promozione riceverà un Casale e Fattoria rinnovato dopo la salvezza di pochi mesi fa.