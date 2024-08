Orrore indicibile | tortura e uccide il figlio di 6 anni insieme al compagno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere, perché scavano un buco nell’anima e ci trasportano direttamente all’inferno. Non si sa come altro definire il calvario vissuto da un povero bimbo di 6a Oakland County, nello Stato del Michigan. Il piccolo si chiamava GiovJennings, soprannominato “Chulo”, e la sua breve esistenza è stata segnata dagli abusi e dalle torture inflittegli dalla persona che avrebbe dovuto accudirlo e proteggerlo: sua madre, che ha agitoal, che non era il padre del bimbo. I Pubblici Ministeri delle contee di Oakland lo hanno definito uno dei peggiori casi di abuso sui minori che abbiano mai visto. La terribile vicenda è venuta alla luce il 30 di Luglio quando la madre assassina, Eliana Jennings, 25, ha telefonato al 911 per segnalare che il“era incosciente”.