Non lasciate la lavastoviglie accesa durante la notte abbiamo rischiato di morire | il racconto di Simone è virale su TikTok

(Di lunedì 12 agosto 2024) Usare lao la lavatrice prima di mettersi al letto è molto spesso una soluzione comoda. Ma può esporre a rischi enormi sia per la salute sia per la stessa abitazione, come dimostra ciò che è successo a un’utente,, che ha deciso di raccontare la sua storia su.La donna è stata svegliata nel bel mezzo delladai rivelatori di fumo e quando si è alzata ha scoperto che nella sua casa era divampato un incendio per un cortocircuito dell’elettrodomestico. “Questo è un segno per ricordarvi di non lasciarelala– spieganel video pubblicato suin cui mostra i danni causati dalle fiamme -. La scorsala nostraha avuto un malfunzionamento e ha causato un incendio. I rilevatori di fumo si sono attivati intorno all’una e 25 e già due minuti dopo, all’una e 27, la casa era piena di fumo.