L’Iran è pronto e da un momento all’altro lancerà la controffensiva contro Israele E Biden corre in soccorso di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da oltre dieci giorni, il Medio Oriente e il mondo intero trattengono il fiato in attesa dell’annunciata rappresaglia delper ‘vendicare’ l’uccisione a Teheran, compiuta da, del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Un contrattacco che tarda ad arrivare, ma che, come suggeriscono numerosi segnali, è ormai imminente e potrebbe verificarsi nelle prossime ore o al più tardi prima di Ferragosto. Contrariamente a quanto si possa pensare, si tratta di due date simboliche scelte con cura: nel primo caso, l’esercito della Guida suprema del, Ali Khamenei, potrebbe sfruttare le commemorazioni israeliane per la distruzione a Gerusalemme del Primo Tempio, avvenuta nel 586 a.C., e del Secondo, risalente al 70 d.C.; nel secondo caso, si punterebbe a colpire prima della ripresa dei negoziati con Hamas per cercare una exit strategy dal conflitto.