Le offre droga e la porta in una zona appartata | 14enne denuncia una violenza sessuale a Civitanova Marche Fermato 24enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Prima le ha offerto della, poi l’ha convinta ad accompagnarlo in una, quindi ha abusato di lei. Una ragazzina di 14 anni hato di essere stata violentata da un ragazzo di 24. Il presunto stupro è avvenuto anella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto. L’autore della presunta, di origine marocchina, è statoe si trova ora nel carcere di Pesaro, nella sezione dei reati sex-offender (per crimini a sfondo). Ladella provincia di Ancona era stata accompagna nella località balneare del maceratese, insieme a un’amica di 16 anni, dai familiari. Le due ragazze sarebbero state avvicinate dalall’uscita di un locale del lungomare sud che le avrebbe convinto prima a seguirlo in un bar della città e poi ad accompagnarlo in unaboschiva nelle vicinanza, dove è stato raggiunto da un altro amico.