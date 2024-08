Controlli movida nel Sannio | si punta al contrasto al consumo di sostanze stupefacenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue senza sosta l’attività preventiva di controllo svolta dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento, in particolare nel fine settimana. Nell’ambito della giurisdizione è stato predisposto un minuzioso controllo del territorio con servizi intensificati soprattutto nell’area del capoluogo e di San Giorgio delL’obiettivo deiè stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita e di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale sulla, per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento.