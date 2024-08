Alice Campello smentisce di essere stata tradita da Alvaro Morata | Si tende sempre a pensare che sia colpa dell’uomo ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 agosto 2024)è intervenuta, ancora una volta sui social, per smentire i rumor sui motivi della rottura con. Da questa mattina infatti non si fa altro che parlare di questa separazione (improvvisa e del tutto sorprendente) tra l’influencer e il calciatore. Dopo i rispettivi comunicati ufficiali condivisi sui social, entrambi hanno prontamente sottolineato come, alla base di questa separazione, non ci siano in alcun modo problemi di mancanze di rispetto o presunti tradimenti. A smentire le loro tesi però è intervenuto poi Alessandro Rosica che ha svelato alcuni retroscena. Quest’ultimo infatti ha lanciato la bomba: stando a quanto emerso, secondo le sue fonti ufficiali,avrebbe una relazione con una donna non famosa e, una volta arrivato in Italia, la moglie del calciatore avrebbe scoperto tutto e da lì ne sarebbero nati i motivi della successiva rottura.