Al San Gerardo tecniche d’avanguardia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una task-force contro il tumore alla prostata, il cancro più diffuso fra gli uomini: "Se affrontato per tempo si può sconfiggere". Per questo al Sanl’approccio è multidisciplinare e la tecnologia dà una mano. "C’è un gruppo affiatato di lavoro di urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi, medici nucleari, laboratoristi, patologi, infermieri che garantisce al paziente un percorso terapeutico condiviso e basato sulle più nuove evidenze scientifiche – spiega Salvatore Blanco, alla guida dell’Urologia –. L’arrivo nelle nostre sale operatorie della piattaforma robotica ci ha permesso di portare a termine anche l’intervento di asportazione con una tecnica non invasiva. I risultati sono tali da aver richiamato malati da fuori regione".