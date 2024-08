Velasco finalmente ha realizzato il sogno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Juliola aspettava dal 1996. Allora allenava la formazione dell’Italvolley maschile, ma ad Atlanta fu, si fa per dire, solo argento. Gli Stati Uniti di nuovo sul suo cammino, ma come formazione avversaria in quel di Parigi. Tre set più che dominati da Paola Egonu e compagne. Ed è stato oro. Ed è storia per una formazione che aveva conosciuto al massimo i quarti di finale di un torneo olimpico.porta l’Italia del volley femminile sul tetto del mondo Un traguardo raggiunto grazie al successo contro gli Stati Uniti grazie ad una partita perfetta chiusa in tre set con un dominio assoluto delle azzurre di. Il medagliere azzurro si colora con la 40ª medaglia e con il metallo più prestigioso, l’oro numero 12 di questa leggendaria spedizione francese.