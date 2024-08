Traffico Roma del 11-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione nel quadrante ovest della capitale a causa di un incendio di sterpaglie in via della Pisana la polizia locale Ci segnala strada temporaneamente chiusa tra il raccordo anulare via di Monte stallonara In entrambe le direzioni di marcia intenso il fumo in tutta la zona presenti sul posto tutti i mezzi di soccorso chiusa per incendio anche via del Fosso della Magliana problemi legati agli incendi anche sulla via Pontina si sta in coda tra Pomezia e Castelno direzione del raccordo e sulla tangenziale est e proseguono i lavori contrada Chiusa tra Largo Passamonti per i Castrense nelle due direzioni direzione Salaria il termine degli interventi è previsto per il 19 di agosto in direzione San Giovanni invece per il 2 di settembre e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.