Roma incendio in via della Pisana | case evacuate e persone intossicate dal fumo

(Di domenica 11 agosto 2024) Unè divampato questo pomeriggio in zona-Casalumbroso a, in un'area campestre di circa 2 kmq, a pochi metri dal Grande Raccordo Anulare. Il rogo, diffuso velocemente a causa del vento caldo, sarebbe stato causato da un'auto incendiata. Sul posto sono intervenute le squadre di protezione civile che, a supporto dei vigili del fuoco, sono riuscite a domare le fiamme intorno alle 19. Diverse abitazioni sono state, così come il parco acquatico di Hydnia, per la presenza di. Nel frattempo, la polizia indaga sulle cause del rogo.