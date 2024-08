Reggio Emilia cade per 100 metri sull’Alpe del Succiso | morta giovane infermiera bolognese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Alpe di), 11 agosto 2024 – Muore a 31 anni in montagna, dopo essere precipitata per oltre 100in un canalone: così ha perso la vita Valentina Fino,di Bologna. La tragediadiieri attorno alle 16. La ragazza era con il compagno quando, per cause ancora da chiarire con esattezza, è scivolata in un canalone roccioso e molto ripido. La coppia stava percorrendo il sentiero Barbarossa quando Valentina è precipitata. Il compagno ha dato l’allarme immediatamente: il Soccorso Alpino della stazione monte Cusna è intervenuto sulla parete ovest dell’Alpe diNuovo).