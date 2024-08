Querelle tra operatori turistici e imprenditori | Ok bus alle cave ma rispettando la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Il caso della cooperativa che ha bloccato l’accesso inad alcuniha scoperchiato la pentola delle visite guidate e degli eventi nel cuore della montagna. Un caos che già nelle scorse settimane il Comune di Carrara ha cercato di arginare mettendo a confronto le imprese del lapideo con quelle del turismo. In sostanza alcunihanno lamentato di non poter più portare i turisti in visita, mentre altri come per esempio Gabriele Giuntoni delle ‘di Marmo Tours’, era intervenuto per dire che si trattava di "menzogne". In buona sostanza sia glisia gli, che sono concessionari e non titolarti delle, chiedono che il Comune intervenga per regolamentare gli accessi in cava coniugando l’attività estrattiva con quella turistica.