Promozione Castello e Montelupo vanno in coppia A parte la Cerretese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Nessuna sorpresa per i tre team locali impegnati nel campionato diriguardo alla composizione dei gironi: la Realè stata confermata nel girone A mentre il retrocesso Castelfiorentino United è stato inserito nel B insieme al. I ‘medicei’, quindi, si troveranno ancora di fronte Casalguidi, LampoMeridien, Larcianese, Lunigiana Pontremolese, Monsummano, Pietrasanta, San Marco Avenza, Montecatini e Viaccia. Le novità riguardano invece il retrocesso Firenze Ovest, l’Urbino Taccola ‘migrato’ dal girone C e le neopromosse Cubino, Marginone 2000 e San Giuliano oltre al ripescato Forte dei Marmi. Stesso discorso per il B, dove saranno però due le retrocesse visto che oltre al Castelfiorentino United c’è anche la Geotermica.