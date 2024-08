Olimpiadi il medagliere definitivo | trionfo USA all’ultimo respiro Italia da record

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) Ledi Parigi 2024 sono ufficialmente finite. Va agli Stati Uniti la medaglia d’oro del torneo di basket femminile, ultimo titolo in palio. La squadra a stelle e strisce ha superato 67-66 la Francia in finale. Bronzo all’Australia dopo il successo 85-81 contro il Belgio. Proprio l’ultima medaglia d’oro ha permesso agli Stati Uniti di vincere ilcon 126 medaglie totali (40 ori, 44 argenti, 42 bronzi). L’ha confermato il risultato straordinario di Tokyo come numero di medaglie ma conquistando due ori in più dei Giochi giapponesi di tre anni fa. L’obiettivo di 40 medaglie è stato raggiunto. L’chiude ledi Parigi 2024 con 12 medaglie d’oro (due in più di Tokyo) l’ultima arrivata quella della pallavolo femminile, 13 argenti (tre in più di Tokyo) 15 bronzi, per un totale di 40 medaglie e top ten nel