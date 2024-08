Mirko e Perla nuovo retroscena dopo la rottura | Stanno continuando a sentirsi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 11 agosto 2024), non è ancora finita tra loro? I due starebberoE’ finita la storia d’amore traVatiero eBrunetti? La coppia che si è ricompostail Grande Fratello ha annunciato la fine della relazione qualche giorno fa, gettando nello sconforto più totale i fan della coppia. Ma stando a una spiazzante indiscrezione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, tra i Perletti i giochi non sarebbero del tutto chiusi: “P e M sirisentendo, per ora non è un rapporto chiuso“ ha scritto la gossippara aggiornando così i fan dei Perletti e scatenando i sogni di chi non ha mai smesso di sperare in loro.