Mahmood fa tappa a Lignano Sabbiadoro lunedì 12 agosto 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo “European Tour” (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out),con il suo “Summer Tour”, che lo vede protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani, in attesa della tournée nei palazzetti italiani, prevista per ottobre 2024. L’appuntamento è quindi per domani,12all’Arena Alpe Adria, evento di punta del calendario del Lignano Sunset Festival. Il concertò è andato tutto esaurito in prevendita, non verranno quindi venduti biglietti la sera dello spettacolo. Le porte al pubblico apriranno alle 18.30 mentre il live inizierà alle 21.30. Dalle 16.00 sarà fruibile l’area verde dell’Arena Alpe Adira, con zone ombreggiate e servizi igienici a disposizione del pubblico.