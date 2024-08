L’esperto | Giornate roventi con 38 gradi e notti tropicali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) È l’ondata di caldo più intensa dell’estate quella che interessa Forlì (ma in generale tutta l’Italia) in queste settimane. E una vera e propria tregua non è all’orizzonte. A dirlo è il meteorologo di 3b Meteo Nikos Chiodetto che fotografa la situazione di queste ore: "L’anticiclone nord africano interesserà la zona per tutto il fine settimana e non si smorzerà neanche all’inizio della prossima. Le temperature giornaliere domani raggiungeranno i 36per poi salire ancora e arrivare, nei prossimi giorni, fino ai 37/38". Ci aspettano, insomma,, solo leggermente ventilate anche sulla costa e in collina, ma "anche qui il caldo sarà intenso". E non andrà troppo meglio nemmeno dopo il tramonto: "Lesaranno– prosegue Chiodetto – con temperature che non scenderanno mai sotto i 24".